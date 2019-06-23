وزيرة التخطيط: الحكومة تُجري إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا لا يعتمد على المسكنات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تُجري إصلاحًا هيكليًا حقيقيًا لا يعتمد على المسكنات، مؤكدة وجود تحسن نسبي في هيكل التشغيل نتيجة لنمو قطاعات حيوية مثل الاتصالات وتكنولوجيا، إلى جانب قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال نظر الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.

وأشارت السعيدة إلى أن معدلات النمو تعكس تركيز الحكومة على فرص العمل اللائقة والقيمة المضافة لها في الاقتصاد القومي، مع الاعتماد على معدلات نمو اقتصادي مستدامة، لتنعكس على معدلات البطالة؛ حيث يمثل توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الشغل الشاغل للحكومة.

وأوضحت السعيد أن الإصلاحات التي تمت في عام 2016 شهدت إصلاحات هيكلية جذرية ضمن خطة شملت 7 قطاعات رئيسية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الاهتمام بتنويع القاعدة الصناعية يراعي أيضا عدم إهمال القطاعات الخدمية التي تملك مصر فيها قيمة نسبية مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.