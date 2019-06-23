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"عبدالعال" يسأل الحكومة عن مصير القروض التنموية

05:15 م الأحد 23 يونيو 2019
"عبدالعال" يسأل الحكومة عن مصير القروض التنموية

الدكتور علي عبد العال

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤالا للحكومة حول مصير القرض المخصص لعمل عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والأقصر وسوهاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الذى يستأنف مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي .(2019 / 2020) .

وقال عبد العال: محافظات الصعيد الأكثر فقرا، والصعيد كان لها قرض مخصص لقنا والأقصر وسوهاج لم يتم البت في أمر صرفه حتى الآن ، هذا السؤال موجه للحكومة.

مجلس النواب علي عبد العال القروض التنموية

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