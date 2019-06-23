صحة النواب توافق على إنشاء هيئة الدواء المصرية

كتبت- ميرا إبراهيم:

واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء.

وانتهت اللجنة من مناقشة المواد من 14 حتي 39 المتعلقتين بالبابين الثالث والرابع، عن إنشاء هيئتين للدواء والتكنولوجيا الطبية، مع إدخال تعديلات علي كثير من المواد، ويتبقي للجنة المادة 40 الخاصة بجداول رسوم التسجيل والتسعير.

ووافقت اللجنة علي تعديل مسمي "الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية"، إلي "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية"، كما وافقت اللجنة علي إنشاء هيئة الدواء المصرية، بدلا من مسمي "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية"، وسيكون مقر الهيئتين في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبعان رئاسة الجمهورية.​