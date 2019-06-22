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    بينهم أجانب.. الصحة: علاج 101 مشجع خلال افتتاح أمم أفريقيا

    06:57 م السبت 22 يونيو 2019
    بينهم أجانب.. الصحة: علاج 101 مشجع خلال افتتاح أمم أفريقيا

    افتتاح أمم أفريقيا

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ101 حالة من مشجعي بطولة الأمم الأفريقية من المصريين والأجانب، خلال حفل افتتاح البطولة التي انطلقت أمس على ستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم السبت، إن الحالات منهم 98 مصرياً تراوحت إصاباتهم بين ضيق بالتنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و3 من جنسيات أفريقية وعربية، تنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين اشتباه بأزمة قلبية، وألم بالبطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، تم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.

    وأشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إلى أنه تم نقل 10 حالات أخرى من المشجعين "المصريين وغير المصريين" إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

    ولفت إلى إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لجميع الحالات إضافةً إلى عمل الأشعة والتحاليل بالمجان وخرجوا خروج تحسن عدا حالة واحدة ما زالت تحت العلاج والملاحظة، وحالتها مستقرة، ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة القادمة.

    وأشار إلى توجيه الشكر من قبل الحالات الأفارقة والعرب للرئيس السيسي ومصر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم الخدمات الطبية لهم.

    يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن وضع خطة تأمين طبي شامل، طبقاً للمعايير الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك لجميع الاستادات والملاعب التي ستقام بها بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، كما تم تخصيص الخط الساخن رقم ٩٩٨ للحالات الطارئة باللغتين "الإنجليزية والفرنسية" إضافةً إلى اللغة العربية حيث يتلقى جميع الاستفسارات من كافة المحافظات.

    وزارة الصحة طولة الأمم الأفريقية السيسي هيئة الإسعاف ستاد القاهرة الدولي

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