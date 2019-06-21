تعرف على الشخصيات التي ظهرت في المقصورة الرئيسية باستاد القاهرة

كتب- محمد قاسم:

تصوير- محمود بكار:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المقصورة الرئيسية بـ"ستاد القاهرة"، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة، بحضور العديد من المسؤولين الدوليين والمصريين.

حضر الحفل، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤوف سليم برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، بجانب وزير الشباب والرياضة المصري.

كما حضر الحفل وزراء: التخطيط والصحة والهجرة والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إلى جانب عدد من البرلمانيين.

وقال السيسي، خلال كلمته من "ستاد القاهرة": "بسم الله الرحمن الرحيم، شعب مصر العظيم أشقاءنا شعوب الدول الأفريقية العريقة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وبالإخوة الأعزاء أبناء قارتنا الأفريقية الغالية في وطنهم الثاني مصر، متمنيًا لكم جميعًا التوفيق على بركة الله أعلن افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الثانية والثلاثين لكرة القدم".

وامتلأ الإستاد عن آخره بالجماهير، حيث عادت بطولة أمم إفريقيا لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً.