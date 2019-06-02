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    خلال ساعات.. السيسي يوجه كلمة للأمة ويكرم حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر

    06:29 ص الأحد 02 يونيو 2019
    خلال ساعات.. السيسي يوجه كلمة للأمة ويكرم حفظة القرآن في احتفالية ليلة القدر

    السيسي

    كتب- محمود مصطفى:

    تحتفل وزارة الأوقاف، بليلة القدر، صباح الأحد، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

    ويحضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، والوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من السياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

    ويحضر الحفل أعضاء بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وقيادات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

    ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى ليلة القدر، ويلقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمة أخرى.

    ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الحفل، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي عقدتها وزارة الأوقاف، في مارس الماضي.​

    السيسي ليلة القدر شيخ الأزهر أحمد الطيب
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