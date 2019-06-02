"الإعلاميين" تنظم حفل إفطار جماعي بمناسبة العيد الـ85

كتب - مصطفى علي:

نظمت نقابة الإعلاميين، حفل إفطار جماعي، السبت، لأعضاء الجمعية بمناسبة عيد الإعلاميين الـ٨٥، بنادي الإعلاميين الرياضي بالسادس من أكتوبر بحضور الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، ومحجوب سعده السكرتير العام، وأعضاء المجلس خالد فتوح وكيل لجنة القيد وأيمن عدلى، ونخبة من الإعلاميين أعضاء الجمعية العمومية.

وعلى هامش الحفل، أقام مجلس النقابة حلقة نقاشية أوضح خلالها النقيب الموقف الحالي للقيد بالنقابة والإجراءات التي اتخذتها النقابة في الفترة الماضية لوقف الفوضى التي تشهدها الساحة الإعلامية، وكذلك الإجراءات التنسيقية مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمنع مزاولى المهنة دون تصريح النقابة من ممارسة المهنة.

وأثنى الحضور على أداء المجلس خلال الفترة الماضية، والخطوات التي تمت لحماية المهنة وضبط المشهد الإعلامى، ومنها تقدم العديد من الإعلاميين لتقنين أوضاعهم والحصول على تصاريح مزاولة مهنة ومن أبرزهم مدحت شلبى وكريم حسن شحاته.