الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر ورومانيا
بوخارست- أ ش أ:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين مصر ورومانيا والتي ظلت دائما راسخة ومستندة إلى أسس متينة من الاحترام والتقدير المتبادل .
وأعرب السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في العاصمة بوخارست - عن سعادته للزخم الكبير الذي اكتسبته هذه العلاقات في أعقاب اللقاءات المتعددة بالرئيس الروماني خلال الفترة الأخيرة والتي كانت آخرها على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ في فبراير الماضي.
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