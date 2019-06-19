  • عاجل:"قمة ارتفاع الحرارة".. الأرصاد تحذر من طقس الغد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر ورومانيا

    12:14 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر ورومانيا

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    بوخارست- أ ش أ:

    أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين مصر ورومانيا والتي ظلت دائما راسخة ومستندة إلى أسس متينة من الاحترام والتقدير المتبادل .

    وأعرب السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في العاصمة بوخارست - عن سعادته للزخم الكبير الذي اكتسبته هذه العلاقات في أعقاب اللقاءات المتعددة بالرئيس الروماني خلال الفترة الأخيرة والتي كانت آخرها على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ في فبراير الماضي. ​

    هذا المحتوى من

    رومانيا السيسي كلاوس يوهانيس بوخارست

    الخبر التالى:

    السيطرة علي حريق فى جراج بالقليوبية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان