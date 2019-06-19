الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات بين مصر ورومانيا

بوخارست- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق علاقات الصداقة التاريخية بين مصر ورومانيا والتي ظلت دائما راسخة ومستندة إلى أسس متينة من الاحترام والتقدير المتبادل .

وأعرب السيسي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس في العاصمة بوخارست - عن سعادته للزخم الكبير الذي اكتسبته هذه العلاقات في أعقاب اللقاءات المتعددة بالرئيس الروماني خلال الفترة الأخيرة والتي كانت آخرها على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ في فبراير الماضي. ​