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عمرو بدر رئيسا للجنة الحريات بنقابة الصحفيين

01:45 ص الإثنين 17 يونيو 2019
عمرو بدر رئيسا للجنة الحريات بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، توليه رئاسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خلال اجتماع تشكيل هيئة مكتب النقابة.

وقال بدر في تصريحات له، إنه تولى رئاسة لجنة الحريات رسميًا خلال الاجتماع، مؤكدًا أنها كانت رغبته في الأساس.

ويتواصل اجتماع مجلس النقابة لأكثر من 5 ساعات، انتظارًا للتوافق حول مناصب هيئة المكتب، فيما انسحب عضو المجلس محمد خراجة من الاجتماع. ​

نقابة الصحفيين عمرو بدر رئيس لجنة الحريات

الخبر التالى:

خاص| تفاصيل تشكيل هيئة مكتب "الصحفيين" بعد اجتماع ماراثوني
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