"خدمة محمول وتطبيق جوجل بلاي" لتوفير الخدمات لصغار المزارعين

كتب- أحمد مسعد:

افتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية"، اليوم الأحد، بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعى وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وقال الدكتور محمد القرش المدير التنفيذي لمشروع "برايم"، إنه جرى إطلاق خدمة رسائل المحمول وتطبيق على جوجل بلاي لخدمة المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف فتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال وصغار المزارعين واستعراض أنسب آليات دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، ونشر المعلومات التسويقية والأعتماد على الحلول التكنولوجية الملائمة في مجالات الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والتصدير.​