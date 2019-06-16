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    وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

    01:33 م الأحد 16 يونيو 2019
    وزير الدفاع يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

    الفريق أول محمد زكي

    كتب- محمد نصار:

    غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أرض الوطن متوجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في فاعليات المعرض الدولي للطيران والفضاء (LE BOURGET) والذي يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال قطاع الطيران وصناعات الفضاء.

    وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، في بيان، اليوم الأحد، إنه من المنتظر أن يجري القائد العام للقوات المسلحة على هامش المعرض العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين والوفود المشاركة من مختلف الدول لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

    كما يناقش القائد العام، خلال الزيارة، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط.

    محمد زكي القوات المسلحة فرنسا باريس

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