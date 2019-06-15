"الأطباء" عن ضوابط البرامج الطبية: طالبنا بها منذ شهور للحد من الفوضى

كتب - أحمد جمعة:

أشادت نقابة الأطباء، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ضوابط البرامج الطبية، موضحة أنها تهدف إلى إرساء معنى المسؤولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله.

وتضمنت ضوابط البرامج الطبية: عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، وعدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

وقالت النقابة في بيان اليوم السبت، إنها طالبت بهذه الضوابط في شهر سبتمبر الماضي أثناء زيارة وفد من نقابة الأطباء، برئاسة نقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيري، للمجلس الأعلى للإعلام، لتقديم شكوى رسمية، بما يحدث في الإعلام الطبي، سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهورا لأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج.

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