  • عاجل:"إسكان النواب" تعلن موعد تطبيق القانون الجديد لـ"الإيجارات القديمة"​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات أرض الجنينة

    01:33 م السبت 15 يونيو 2019
    رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات أرض الجنينة

    رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية

    كتب- محمود مصطفى:

    تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمعهد فتيات أرض الجنينة بالقاهرة، حيث يؤدي الطالبات الامتحان في مادتي الحديث والتفاضل والتكامل.

    وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التأمين التام وأجواء اللجان التي سادها الهدوء والانضباط، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، ومراعاة الاهتمام بتوفير الرعاية الطبية الشاملة لأبنائه وبناته خلال تأديتهم للامتحان.

    ونبه رئيس جامعة الأزهر- خلال جولته باللجان- حسب بيان، على أهمية تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، خصوصا في هذه الطقس الحار، موجها المشرفين والمراقبين والقائمين على الامتحانات بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة، وتوفير كل ما يلزم من أدوات ووسائل حتى تتحقق الراحة الكاملة لهم داخل اللجان.

    وحذّر الطالبات من أي محاولة للغش، مشددًا على المراقبين ضرورة التصدي للغش بكافة طرقه وأساليبه بحسم، ومنعه منعًا باتًا، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرًا إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة الآن في أضيق الحدود، وذلك بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي من شأنها تدمر مستقبل أبنائنا وبناتنا.

    واستمع رئيس الجامعة إلى الطالبات الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، ووجههم بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالبة الأزهرية يجب أن تكون قدوة في المجتمع بأخلاقها وصفاتها، وأن تمثل نموذجًا إيجابيًا يتطلع إليها جميع فتيات وشباب الوطن، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

    جدير بالذكر أن الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154,954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103,067 طالبا في القسم الأدبي، و51,887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.​

    محمد المحرصاوي جامعة الأزهر امتحانات الثانوية الثانوية الأزهرية الثانوية العامة

    الخبر التالى:

    وزير التنمية المحلية: حققننا إنجازًا في تطوير استادات أمم أفريقيا خلال 3 أشهر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان