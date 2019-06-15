رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات أرض الجنينة

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمعهد فتيات أرض الجنينة بالقاهرة، حيث يؤدي الطالبات الامتحان في مادتي الحديث والتفاضل والتكامل.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التأمين التام وأجواء اللجان التي سادها الهدوء والانضباط، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، ومراعاة الاهتمام بتوفير الرعاية الطبية الشاملة لأبنائه وبناته خلال تأديتهم للامتحان.

ونبه رئيس جامعة الأزهر- خلال جولته باللجان- حسب بيان، على أهمية تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، خصوصا في هذه الطقس الحار، موجها المشرفين والمراقبين والقائمين على الامتحانات بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة، وتوفير كل ما يلزم من أدوات ووسائل حتى تتحقق الراحة الكاملة لهم داخل اللجان.

وحذّر الطالبات من أي محاولة للغش، مشددًا على المراقبين ضرورة التصدي للغش بكافة طرقه وأساليبه بحسم، ومنعه منعًا باتًا، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرًا إلى أن ظاهرة الغش في الامتحانات باتت منحصرة الآن في أضيق الحدود، وذلك بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التي من شأنها تدمر مستقبل أبنائنا وبناتنا.

واستمع رئيس الجامعة إلى الطالبات الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء في اللجان أو الورقة الامتحانية، ووجههم بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالبة الأزهرية يجب أن تكون قدوة في المجتمع بأخلاقها وصفاتها، وأن تمثل نموذجًا إيجابيًا يتطلع إليها جميع فتيات وشباب الوطن، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمي.

جدير بالذكر أن الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154,954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103,067 طالبا في القسم الأدبي، و51,887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.​