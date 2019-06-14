​ "التذكرة الصفراء تعرضك للغرامة".. 5 تعليمات لركاب مترو الخط الثالث

كتب – أسامة عبدالكريم:

وجه إيهاب هلال، مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق للخط الثالث، عدة نصائح لركاب المترو، بعد تطبيق الزيادة الجديدة بمحطات الخط الثالث بداية من السبت المقبل.

كانت وزارة النقل أعلنت، أمس الخميس، رفع أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق، بداية من السبت. وجرى تقسيم الخط الثالث لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات.

وقال هلال لمصراوي، إنه على الراكب مراجعة الخرائط الإرشادية بمحطات المترو قبل صرف التذكرة، بجانب إعلام الصراف بالمحطة المتجه إليها.

وأضاف مساعد رئيس شركة المترو، إن التذكرة الصفراء "لا تباع ولا تستخدم" في الخط التالت نهائياً، مؤكدا أن التذكرة الصفراء بمحطات الخط الثالث تعرضك لغرامة مالية تقدر بـ50 جنيهًا.

وأكد هلال، أن أسعار التذاكر في هذا الخط تبدأ من 5 جنيهات، مضيفًا أنه على الراكب احتساب عدد المحطات بدءا من محطة القيام وحتى محطة الوصول.

تابع: "تطبيق الزيادة على جميع الركاب المستخدمين لمحطات الخط الثالث، سواءً إذا كان صرف التذكرة بالخط الأول أو الثاني وستمر على الخط الثالث".

ولفت إلى إن الشركة أصدرت تعليمات لنظار ومشرفي وصرافي التذاكر بالمحطات بشأن التعامل مع الركاب، تزامنا مع تطبيق الأسعار الجديدة للركاب بالخط الثالث.

وأضاف هلال أنه شدد على صرافي التذاكر بضبط النفس وحسن التعامل مع الركاب، والاستماع لشكواهم وأسئلتهم والإجابة عنها بكل هدوء، ومعرفة وجهتهم لمساعدتهم في حساب سعر التذكرة.