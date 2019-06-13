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    إطلاق حملة "شهر بدور" لمواجهة ظاهرة ختان الإناث

    03:33 م الخميس 13 يونيو 2019
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    كتب - أحمد جمعة:

    تصوير - هاني رجب:

    أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، حملة بعنوان "شهر بدور"؛ للقضاء على جريمة ختان الإناث، بحضور عدد من الشخصيات والجهات المعنية بحماية الأطفال والفتيات.

    ألقت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمة خلال حفل إطلاق الحملة اليوم من أحد فنادق القاهرة، وجهت خلالها الشكر والتقدير لكافة الحضور الفعالية، التي تأتي تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

    وأشارت "العشماوي" إلى أن جميع الشركاء يلتقوا اليوم سوياً ليس فقط للتذكرة بوفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لتجديد الالتزام بالعمل على منع تكرار هذه الجريمة البشعة، لافتة إلى أنه بالرغم من التحديات إلا أن دعم القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له عظيم الأثر في الاهتمام بحقوق المرأة، والفتاة المصرية وكان الدافع الأكبر للإسراع بوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة.

    ختان الإناث? المجلس القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للمرأة حملة شهر بدور عزة العشماوي حقوق المرأة

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