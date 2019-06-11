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    الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة

    04:47 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة

    الطقس أرشيفية

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد تشهد طقسًا حارًا، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

    وأضاف عبدالعال، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من غد الأربعاء، لتصل إلى 33 درجة بنهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

    وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعات.

    الطقس أحمد عبدالعال القاهرة درجات الحرارة

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