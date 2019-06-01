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    حديقة حيوان الجيزة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

    02:21 م السبت 01 يونيو 2019
    حديقة حيوان الجيزة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

    حديقة الحيوان بالجيزة

    كتب - أحمد مسعد:

    قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها، موضحة أن حديقة حيوان الجيزة جاهزة لاستقبال الزائرين.

    وأضافت "محرز" في تصريح لمصراوي اليوم السبت، أنه سيتم فتح جميع منافذ بيع التذاكر للحد من التكدس على الأبواب، وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لزيادة تأمين الزوار، مشيرة إلى إنها ستتفقد الحديقة للاطمئنان على جاهزيتها.

    وطالبت نائب وزير الزراعة، ضرورة آلتزام الزوار بتعليمات إدارة الحديقة، وعدم دخول بيوت الحيوانات أو قذفهم باشياء قد تسبب أضرار نفسية للحيوان، مشيرًا إلى رفع درجات الاستعدات القصوي للتعامل مع الحالات المخالفة.

    وأشارت إلى أن الحديقة تشهد مراحل تطوير كبرn بداية من بيت السباع المفتوح بجانب تحسين الحالي.

    حديقة حيوان الجيزة عيد الفطر منى محرز

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