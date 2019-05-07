​"البحوث الإسلامية": 15 قافلة توعوية لمحافظات الجمهورية في رمضان

كتب – محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إيفاد 15 قافلة توعوية إلى محافظات: سوهاج، والفيوم، والإسماعيلية، وبورسعيد، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والسويس، وجنوب سيناء، ومدن بدر، والعبور، والشروق، والسادات، ضمن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية والتواجد المستمر بين الناس.

وقال الدكتور نظير محمد عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر أن تنفذ القوافل عدة برامج توعوية متنوعة مع الجمهور من خلال مجموعة من المحاور المهمة التي تتناول حسن العلاقة مع النفس، وكيفية استثمار فريضة الصيام في تدريب النفس على الصبر والإخلاص في العمل وإفادة المجتمع، وتدريبها على قيم التضحية والشهامة والتعاون، وإحياء قيم الرحمة بين الناس.

وأضاف "عياد" في بيان الثلاثاء، أن القوافل تستهدف التوعية بعدة قيم إنسانية منها: التذكير بمبدأ التكافل الاجتماعي والإحساس بالآخرين، والإعلاء من القيم الإنسانية المشتركة، والدعوة إلى التسامح وصلة الأرحام، وكيفية اغتنام شهر رمضان المبارك، مع التوعية بأهمية إعلاء قيمة الوطن والحفاظ على مقدراته والزود عنها.

وأوضح أن القوافل لا تقتصر على التقاء الناس في المساجد فقط وإنما سيتم تنظيم لقاءات أخرى مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.

وأشار إلى أن الأمسيات الدينية التي سيتم تنفيذها في هذه البرامج سوف تحتوي أيضًا على مجموعة من المحاور حول فقه رمضان وأحكام الصيام المختلفة وآراء الفقهاء في عدد من المسائل الفقهية المرتبطة بهذا الشهر الكريم، والحديث عن فتاوى الصيام وتفنيد الفتاوى الشاذة، والرد عليها مع مراعاة التيسير ورفع الحرج.