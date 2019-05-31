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    الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و600 ميجاوات

    11:59 م الجمعة 31 مايو 2019
    الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 26 ألفا و600 ميجاوات

    برج كهرباء

    القاهرة- (أ ش أ):

    ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 26 ألفا و600 ميجاوات مقابل 28 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و650 ميجاوات.

    وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

    وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.

    ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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    وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة القاهرة

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