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    القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

    03:26 م الخميس 30 مايو 2019
    القوى العاملة تعلن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

    وزارة القوى العاملة

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت وزارة القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 إجازة أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، بأجر كامل.

    وذكرت الوزارة في بيان أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.

    وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.

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