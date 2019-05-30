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    الوطنية للصحافة تسلم المؤسسات القومية زيادة البدل

    02:01 م الخميس 30 مايو 2019
    الوطنية للصحافة تسلم المؤسسات القومية زيادة البدل

    كرم جبر

    كتب- مصطفى علي:

    سلمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المبالغ المالية المستحقة عن زيادة البدل، لجميع المؤسسات والصحف القومية، تمهيدا لصرفها للزملاء الصحفيين حسب لوائح وإجراءات كل مؤسسة.

    وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أكد أن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية والأعضاء الجدد المقبولين باللجنة الأخيرة متضمنا زيادة ال25%، سيتم بدءا من شهر مايو الحالي.

    كرم جبر المؤسسات القومية الهيئة الوطنية للصحافة ضياء رشوان

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