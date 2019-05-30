القبض على موظف بحماية الأراضي وآخر بمحكمة استئناف بتهمة الرشوة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على فني بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لقيامه بطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما أعلنت الهيئة، القبض على موظف إداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

​