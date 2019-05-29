"التضامن" تنظم حفل إفطار لأبناء المؤسسة العقابية بالمرج

القاهرة - أ ش أ:

نظمت المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج حفل إفطار جماعي لأبناء المؤسسة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وذلك بمقر المؤسسة بالمرج، بحضور ممثلي وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

ضم برنامج الإفطار عروضا فنية وغنائية متميزة من تقديم أبناء المؤسسة العقابية شملت فقرة مسرحية وأخرى استعراضية لمواهب الأبناء تعبر عن أحلام وطموحات الأبناء إلى جانب فقرات من الإنشاد والأغاني الدينية.

جدير بالذكر أن المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج والتي تضم 270 ابنا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي تشهد عمليات تطوير واسعة من إحلال وتجديد، حيث تم الانتهاء من تطوير 4 عنابر والمطبخ ومازال العمل بالتطوير مستمرًا، كما تم استحداث معمل للحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تطوير ملاعب رياضية وتطوير قدرات الجهاز الإداري بالمؤسسة عن طريق تنفيذ دورات دعم نفسي للأبناء والأخصائيين.