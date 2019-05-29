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شيخ الأزهر يشيد بالجهود المبذولة بين الدول في القبض على الإرهابيين

03:15 م الأربعاء 29 مايو 2019
شيخ الأزهر يشيد بالجهود المبذولة بين الدول في القبض على الإرهابيين

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب – محمود مصطفى:

أشاد الأزهر الشريف بالجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ومواجهته، وتضافر الجهود بين الدول في القبض على الإرهابيين وتسليمهم، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

وأكد الأزهر في بيان له الأربعاء، أن الجيش المصري والشرطة يقدمان أروع الأمثلة في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، ويرسلان رسالة أنه لن يستطيع أحد أن يفلت من العقاب، خاصة إذا كان يتعلق بمن أراق دماء الأبرياء، سائلًا الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ عالمنا من شرور الإرهاب وينعم علينا بالأمن والاستقرار.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الإرهاب هشام عشماوي
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