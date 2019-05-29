شيخ الأزهر يشيد بالجهود المبذولة بين الدول في القبض على الإرهابيين

كتب – محمود مصطفى:

أشاد الأزهر الشريف بالجهود المبذولة في محاربة الإرهاب ومواجهته، وتضافر الجهود بين الدول في القبض على الإرهابيين وتسليمهم، مؤكدًا أنها خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب.

وأكد الأزهر في بيان له الأربعاء، أن الجيش المصري والشرطة يقدمان أروع الأمثلة في المحافظة على أمن الوطن واستقراره، ويرسلان رسالة أنه لن يستطيع أحد أن يفلت من العقاب، خاصة إذا كان يتعلق بمن أراق دماء الأبرياء، سائلًا الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته، وأن يحفظ عالمنا من شرور الإرهاب وينعم علينا بالأمن والاستقرار.