أرملة الشهيد أحمد منسي عن تسلم هشام عشماوي: البيوت المصرية نامت سعيدة

كتب- محمد نصار:

أشادت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، بتسلُّم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة: "جميع البيوت المصرية نامت سعيدة بهذا الخبر".

وقالت منار، خلال مداخلة هاتفيّة مع قناة أكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تلقيت الكثير من الاتصالات الهاتفية طوال الليل للتهنئة بأن الحق قد عاد، وأن هذا الإرهابي سيمثل أمام القضاء المصري وأن الحق سيعود لأصحابه".

وتابعت: "هذا يوضح للجميع أن أي شخص يسعى لتخريب بلدنا سيُحاسب في النهاية، وأن الدولة المصرية الصامدة قادرة على استعادة حقوق الشهداء، وأن القيادة السياسية المصرية لا تنسى أبدًا حقوق الشهداء".

وأكدت أن المنسي كان رمزًا لكل شهداء مصر، وهذا الإرهابي أيضًا سيكون رمزًا لكل حقير وخائن يريد أن يخرب مصر.