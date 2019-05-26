​حدث ليلاً| كواليس لقاء السيسي والبرهان.. ووقف واستقالة بسمة وهبة.. و17 ألف وظيفة شاغرة

القاهرة – مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن أبرز أحداث ليلة أمس لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان، ومغادرة الأخير للقاهرة بعد جلسة المباحثات، كما شهدت ليلة الأحد إيقاف الإعلاميين لبسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها، والتي تبعها استقالتها من قناة "القاهرة والناس".

ويستعرض مصراوي أبرز أحداث السبت- الأحد.

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة تلتها جلسة مباحثات موسعة، للتفاصيل اضغط هنا..

البابا تواضروس يعود إلى مصر عقب رحلته الرعوية لأوروبا

وصل إلى أرض الوطن اليوم السبت، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد جولة رعوية بكنائس ألمانيا وسويسرا وانجلترا، استغرقت أسبوعين، دشن خلالها خمس كنائس أربع منها بألمانيا، وواحدة بزيورخ بسويسرا، للتفاصيل اضغط هنا..

براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطرح 17 ألف وظيفة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 17 ألف و648 فرصة عمل خالية بالقطاع الخاص، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه، وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة، للتفاصيل اضغط هنا..

"الإعلاميين" تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

أعلنت نقابة الإعلاميين، السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة. للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عقب زيارة للقاهرة. للتفاصيل اضغط هنا ..

بعد سمرة.. شريف العبد ثاني مصري يتسلق قمة إفريست

أصبح شريف العبد، اليوم، هو المصري الثاني الذي يتسلق قمة إفريست، أعلى قمة جبلية في العالم، بعد مرور 12 عامًا على تسلقها من قبل المصري عمر سمرة، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس الهند يعين ناريندرا مودي على رأس الحكومة الجديدة

قام الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، اليوم السبت، بتعيين زعيم حزب "بهاراتيا جاناتا"، ناريندرا مودي، رئيسا للوزراء عقب فوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

الخارجية اللبنانية: سنتصدى لمخططات توطين الفلسطينيين والسوريين في لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن هناك "مخططات خارجية" لتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، وأنها تصاعدت بقوة في الفترة الأخيرة على نحو يهدد كيان الدولة اللبنانية، وتستهدف تصفية القضيتين الفلسطينية والسورية، مشددا على أن لبنان ستتصدى لمثل هذه المخططات وستنجح في إسقاطها، للتفاصيل اضغط هنا..

بلومبرج: تضييق ترامب على "هواوي" قد يسفر عن نتائج عكسية على واشنطن

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت، أن "تضييق" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركة هواوي، قد يسفر عن نتائج عكسية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، للتفاصيل اضغط هنا..

العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة خفض التوتر القائم في المنطقة، للتفاصيل اضغط هنا..

الآلاف يحتجون في إسرائيل ضد "حصانة نتنياهو"

تظاهر الآلاف في تل أبيب مساء اليوم السبت، ضد الجهود الرامية إلى طرح تشريع من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحصانة من الملاحقة القضائية، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالفساد، للتفاصيل اضغط هنا..

رئيس وزراء فلسطين: سنعيد النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم السبت، أنه سيتم إعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بما في ذلك الاعتراف الفلسطيني بها، للتفاصيل اضغط هنا..

بالأرقام.. "العربي للمياه" يُحذر من الوضع المائي بالمنطقة العربية

نظم المجلس العربي للمياه اليوم السبت، ندوة خاصة لإطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، للتفاصيل اضغط هنا..

حفتر: الهجوم على طرابلس مستمر حتى القضاء على الجماعات المسلحة نهائيًا

قال المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، إن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد، للتفاصيل اضغط هنا..

"الإعلاميين" تقرر إيقاف بسمة وهبة لحين تقنين أوضاعها

أعلنت نقابة الإعلاميين، السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، للتفاصيل اضغط هنا..

بسبب ياسمين الخطيب.. بسمة وهبة تستقيل من "القاهرة والناس"

نشب خلاف كبير بين قناة القاهرة والناس والإعلامية بسمة وهبة، أدى إلى تقديم وهبة استقالتها، للتفاصيل اضغط هنا..