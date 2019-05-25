  • عاجل:نقل رجاء الجداوي للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    09:10 م السبت 25 مايو 2019
    رئيس المجلس العسكري السوداني يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    الفريق أول عبدالفتاح البرهان

    كتب- طه عبيد:

    غادر مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عقب زيارة للقاهرة.

    وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه الرئيس السيسي، عقد جلسة مباحثات مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وتم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.​

    عبدالفتاح البرهان السيسي المجلس العسكري السوداني

    الخبر التالى:

    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان