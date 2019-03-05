بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم

كتب- محمد عبدالناصر:

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استمراراً لجهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وفى إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفنى وتحقيق رؤية مصر (2030).

وقال العقيد تامر الرفاعي، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين وحصر إحتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفني والمهني وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوه العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربي وباقي الجهات المختلفة بالدولة.

وتابع: ينص البروتوكول على تطوير مناهج التعليم من خلال خبراء الصندوق فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى كذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على المناهج الحديثة ونظم الإمتحانات وأعمال التقييم ونظم الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية .

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم