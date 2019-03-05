بالصور.. محافظ الجيزة يتابع شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية

200 ألف وظيفة.. وزير القوى العاملة يستعرض إنجازات الوزارة في 3 سنوات

غزيرة تصل حد السيول.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا

محافظ الجيزة: 385 ألف مواطن أجروا المسح الطبي ضمن "100 مليون صحة"

كتب- إسلام ضيف:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من الطرق المهمة للتأكد من عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية حيث تفقد طريق الإسكندرية الصحراوي والمريوطية وشارع الهرم والرماية و فيصل.

وأكد المحافظ خلال الجولة الدفع بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سقوط الأمطار .

ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الأنفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية ووالي لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس مصطفى محمد نائب رئيس شركة الجيزة لقطاع الصرف الصحي والعميد ايهاب مكاوي رئيس حي الدقي حيث تفقد المحافظ أعمال رفع تجمعات المياه من شارع جامعة الدول العربية وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة سفنكس.

كما تفقد المحافظ أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع ميشيل باخوم أمام نادي الصيد بحي الدقي.