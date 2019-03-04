احتفالًا بيوم المرأة العالمي.. مايا مرسي تطلق جرس البورصة

باقي 11 يومًا للتظلم.. "التموين" توضح أهم أسباب الحذف من البطاقات

كتبت- نور العمروسي:

أطلقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم، جرس جلسة تداول البورصة المصرية، في إطار الدورة الخامسة من المؤتمر السنوي بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين"، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الأستثمار والتعاون الدولي ومجموعة من القيادات النسائية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، التهنئة إلى نساء مصر احتفالا باليوم العالمي للمرأة، مضيفة أننا نحتفل تلك الفترة بمئوية المرأة المصرية مائة عام من الكفاح.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، أكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية شريك أساسي في النهوض بالاقتصاد القومي، مشددة على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدول للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من أجل دفع الاقتصاد القومي إلى الأمام، مؤكدة أننا نعمل للوصول إلى المعدل العالمي لتمثيل المرأة ليصل إلى "30 %" من شاغلي الإدارات العليا بالقطاعى العام و الخاص.

وقدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التهنئة إلى سيدات مصر بمناسبة اليوم العالمي للمراة مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة يصب في صالح الاقتصاد القومي.

وأوضح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الشركات التي تمثل فيها المرأة الإدارات العليا تسير بشكل جيد، مؤكدا أننا نعمل على زيادة نسبة المرأة في الإدارات العليا بالشركات.