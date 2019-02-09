  • عاجل:شكوى رئيس الزمالك واتحاد الكرة ومقاطعة البطولة العربية.. 8 قرارات نارية للأهلي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الاتحاد الأفريقي الطقس نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

    11:47 ص السبت 09 فبراير 2019
    غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين

    نقابة الصحفيين

    كتب- مصطفى علي:

    تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، غدًا الأحد، تلقي طلبات الراغبين فى الترشح على مقعد النقيب و٦ أعضاء .

    وانتهت اللجنة من وضع الترتيبات اللازمة، لإجراء الانتخابات بداية بفتح باب الترشح غداً، وإجراء الانتخابات أول مارس المقبل .

    ‪ويشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوًا بجدول المشتغلين‬، كما يشترط فيمن يرشح نفسه لمنصب النقيب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه للعضوية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين 3 سنوات.

    كما يشترط عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، وأن يكون المرشح مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2018، ويدفع المرشح لمنصب نقيب الصحفيين رسوم تبلغ 200 جنيه و100جنيه للعضوية.​

    نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي نقيب الصحفيين

    الخبر التالى:

    فرج عامر: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي" تدعم التنمية في القارة السمراء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان