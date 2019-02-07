وزيرة الصحة تستعرض خطتها في مجلس النواب

القاهرة- مصراوي:

غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجلس النواب منذ قليل، بعد عقد اجتماع مغلق مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، للاستماع إلى بيانها حول ما نفذته الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.

استمر لقاء وزيرة الصحة مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نحو 3 ساعات متواصلة

وقال النائب سامي المشد، أمين سر اللجنة، إن الوزيرة لديها لقاء مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد قليل.

وأوضح، أنها استعرضت أهم ملامح خطتها خلال الفترة المقبلة.