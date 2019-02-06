"96 يوم دراسة".. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجرافيك)

كتبت-محمد غايات وياسمين محمد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجرافيك" عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس، والذي ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 9 فبراير.

وأوضح المركز الإعلامي أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستكون (90) يومًا، بعد ‏حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم ‏‏30/5/2019‏.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي ستكون (96) ‏يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتبدأ من يوم 9/2/2019حتى ‏يوم 6/6/2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ‏ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

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وتابع أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية ‏للغات والخاصة للغات, علمًا بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.‏‏

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الامتحانات الشفوية والعملية تبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على ‏الأكثر، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار ‏الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم ‏‏30/5/2019.

وأخيرًا تبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني(جميع الدبلومات الفنية) يوم ‏السبت الموافق 18/5/2019.، والثانوية العامة يوم 8 يونيو 2019.