"96 يوم دراسة".. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجرافيك)
كتبت-محمد غايات وياسمين محمد:
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، "إنفوجرافيك" عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس، والذي ينطلق يوم السبت المقبل الموافق 9 فبراير.
وأوضح المركز الإعلامي أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستكون (90) يومًا، بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم 30/5/2019.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي ستكون (96) يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتبدأ من يوم 9/2/2019حتى يوم 6/6/2019، مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.
وتابع أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة للغات, علمًا بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الامتحانات الشفوية والعملية تبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم 30/5/2019.
وأخيرًا تبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني(جميع الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 18/5/2019.، والثانوية العامة يوم 8 يونيو 2019.
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