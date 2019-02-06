مصدر بـ"نقل الكهرباء": التشغيل التجريبي للربط مع السودان مارس المقبل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه من المرتقب بدء التشغيل التجريبي لخط الربط الكهربائي مع السودان أول مارس المقبل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من تشغيل الخط ستكون بقدرة ٥٠ ميجا وات فقط.

وأوضح المصدر، لمصراوي، الأربعاء، أن قدرة الخط سيتم تقسيمها على جزأين بواقع 150 ميجا وات لكل جزء، نظرًا لعدم قدرة استيعاب محطات المحولات بالسودان على استيعاب هذه القدرات مرة واحدة، موضحًا تشغيل الجزء الثانى من خط الربط بقدرة 100 ميجا وات بداية العام الجديد.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال الحفر الخاصة بالمشروع والذي يعد نقطة انطلاق تحول مصر لمركز إقليمي، تتمكن به من الربط مع إفريقيا بالكامل.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية تنفذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادي حلفا جهد 220 ك.ف، من مشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تبلغ حوالي 150 ميجاوات كمرحلة أولى، على أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة تبلغ حوالي 100 ميجاوات.