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    حاكم الشارقة يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

    11:25 ص الأربعاء 06 فبراير 2019
    حاكم الشارقة يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

    الشيخ سلطان القاسمي

    كتب- طه عبيد:

    غادر الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء؛ بعد زيارة للبلاد استغرقت أسبوعا، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجرى معه مباحثات مشتركة في إطار دعم البلدين للعلاقات المشتركة.

    وأجرى حاكم الشارقة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وزار حاكم الشارقة والوفد المرافق له عدة أماكن داخل القاهرة، وشارك في عدة فعاليات مختلفة من ضمنها نقابة الصحفيين وموافقته على بناء مستشفى للصحفيين بمدينة 6 أكتوبر.

    وأنهت سلطات المطار إجراءات سفره والوفد المرافق له من استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة، لتنتهي زيارته الناجحة للقاهرة.

    سلطان القاسمي السيسي الإمارات مطار القاهرة الدولي نقابة الصحفيين

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