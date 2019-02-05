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    زيارة مفاجئة لرئيس "كهرباء القناة" لورش ومصانع الأكشاك والأعمدة

    11:40 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
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    كتب- محمد صلاح:

    أجرى المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، زيارة مفاجئة لوحدة إدارة الورش الرئيسية بالمنطقة والتي أصبحت بمثابة مصنع متكامل يصنع به الآن الأكشاك وصناديق التوزيع والموزعات والأعمدة.

    وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تعتبر هذه المرة الأولى التي يجرى تصنيع وتأهيل أعمدة المتوسط دائرة مزدوجة، وكانت باكورة الإنتاج أمس؛ لاستغلال المهمات الخارجة من الشبكة وتوفير الملايين على الشركة.

    محمد السيد شركة القناة لتوزيع الكهرباء مصانع الأكشاك صناديق التوزيع

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