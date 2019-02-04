مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون تحسين وصيانة الأراضي

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية التشريعية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضي الزراعية.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون، يعالج سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضي الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعي وارتفاع منسوب مياه الأراضي وتباين درجات الملوحة ما يسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% في معظم أراضي الجمهورية.

وأضاف التقرير، أنه من هذا المنطلق، أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع الموارد المائية والري استراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المُثلى من خلال تبني برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضي الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأرض الزراعية والحفاظ على الموارد المائيّة وترشيد أستخدامها، وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتي المساحة والمياه.