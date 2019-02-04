وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يناقشان سبل التعاون المشترك

كتب- محمد عاطف:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي؛ لبحث سبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة ومكتبات الأسرة.

وأوضح "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربي، تؤمن بدور الفن والثقافة في المجتمع وتنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا المهمة إلى جانب نشر الوعي بدور الحكومة من أجل تنمية المجتمع.

وأكد العصار، في بيان، اليوم الاثنين، أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة ومكتبات الأسرة سواء برفع كفاءة الموجود منها حاليًا أو تصنيع الجديد.

وأضاف العصار، أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد تام لتوفير السيارات المتنقلة لصالح وزارة الثقافة بحيث يمكن تجهيزها بما يتناسب مع طبيعة المسارح من إضاءة وكاميرات وأي تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي أو تجهيزها كمكتبات متنقلة في المحافظات.

من جانبها أعربت "عبدالدايم"، عن ثقتها التامة لدور وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعي، لما تمتلكه من مقومات يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأي أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل.

وأشارت إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربي؛ لتأهيلها للعمل من جديد ولاقت استحسانا كبيرا من قبل البيت الفني وهذا ما دعا إلى الرغبة في زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت "عبدالدايم" أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفني لدعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة.