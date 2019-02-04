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اليوم.. وزير الآثار يفتتح معرضا مؤقتا بالمتحف المصري في التحرير

01:29 ص الإثنين 04 فبراير 2019
اليوم.. وزير الآثار يفتتح معرضا مؤقتا بالمتحف المصري في التحرير

الدكتور خالد العناني وزير الآثار

كتب ـ يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الاثنين، معرضًا مؤقتًا بالقاعة رقم 44 بالمتحف المصري في التحرير عن حفائر البعثة الفرنسية - الإيطالية في تبتينيس "أم البريجات" بالفيوم، والذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وجامعة ميلانو، ضمن فاعليات العام الثقافي المصري الفرنسي 2019.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن افتتاح المعرض سيكون في تمام السادسة من مساء الاثنين.​

خالد العناني وزارة الآثار المتحف المصري التحرير حفائر البعثة الفرنسية

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