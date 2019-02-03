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    وزير الشباب والرياضة: بث مباريات "أمم أفريقيا" بتقنية الديجيتال

    12:12 م الأحد 03 فبراير 2019
    وزير الشباب والرياضة: بث مباريات "أمم أفريقيا" بتقنية الديجيتال

    الدكتور أشرف صبحي

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم إذاعة مباريات الأمم الأفريقية بتقنية الديجيتال، متابعا "نتمنى أن يتم نقل مباريات الدوري بنفس التنقية".

    وأضاف خلال ندوة "جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم المبادرات الشبابية"، التي عقدت صباح الأحد، بمعرض الكتاب، أن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية تجرى حالياً على قدم وساق، وسيكون تنظيمها مبهر للجميع.

    وقال وزير الشباب والرياضة، إنه سيتم نقل المباريات عبر التلفزيون المصري، وسيتم توفير شاشات بمركز الشباب مجانا للجمهور.

    أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة أمم أفريقيا 2019 تقنية الديجيتال

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