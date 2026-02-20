وجه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطابًا مهمًا إلى الآباء، دعاهم فيه إلى احتواء أبنائهم ووضعهم تحت جناحهم بدلًا من تحويلهم إلى مادة دائمة للانتقاد المستمر، مؤكدًا أن هذا السلوك الإيجابي يؤدي إلى تحقيق بر الوالدين الذي أمر به الشرع، ويعزز الحميمية المطلوبة بين أفراد الأسرة.

وقال جمعة خلال برنامج "نور الدين والشباب" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الله سبحانه وتعالى أمر الأبناء ببر والديهم ولم يأمر الآباء ببر أبنائهم، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى أن الشفقة والرحمة مغروسة في قلوب الوالدين تجاه أبنائهم بشكل فطري، فلا يحتاجان إلى أمر إلهي لتحقيقها.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن القلق والخوف الطبيعي الذي يسيطر على الآباء نابع من الحرص الشديد على مصلحة الأبناء، وليس رغبة في تقييدهم أو فرض القيود عليهم كما يظن البعض، مشيرًا إلى أن فهم هذه الطبيعة يساعد في تعزيز التواصل الأسري والود بين الأجيال المختلفة.

وأكد الدكتور علي جمعة أن هذه الرسالة تأتي بصوت عالٍ حتى يسمعها الجميع، مشددًا على أن الاحتواء العاطفي والحنان هما المفتاح الحقيقي لعلاقة أسرية ناجحة، وليس أسلوب الانتقاد الدائم الذي قد ينفر الأبناء ويبعدهم عن آبائهم.

وتابع جمعة أن البيئة الأسرية الصحية هي التي تنمو فيها مشاعر المودة والرحمة، حيث يشعر الأبناء بالأمان النفسي في كنف آبائهم، فينشأ جيل قادر على العطاء والإبداع لأنه تربى في أحضان الحب لا في ساحة النقد والتقريع المستمر.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أن الأسرة المتماسكة هي نواة المجتمع القوي، وأن استقرار العلاقات بين الآباء والأبناء ينعكس إيجابًا على كل مناحي الحياة، داعيًا الآباء إلى إعادة النظر في أسلوب تعاملهم مع أبنائهم، وجعله قائمًا على الحكمة والرفق والاحتواء.