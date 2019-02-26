"البيئة" تثمن نجاح المجتمع المدني بالغربية في إدارة المخلفات

كتب - يوسف عفيفي:

أشادت وزارة البيئة بقصة نجاح إحدى الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية في المشاركة المجتمعية في مجال إدارة المخلفات.

وقال استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالغربية التابع لوزارة البيئة، إن من أهم تلك التجارب قصة نجاح مؤسسة نهضة مصر للتنمية بالغربية في تنفيذ مبادرة جمع وفصل المخلفات السكنية من المنبع بمدينة طنطا.

وحسب بيان الوزارة اليوم، بدأت التجربة بالتعاون بين المؤسسة وفرع جهاز شئون البيئة بالغربية بحملات توعوية بين طلاب المدارس وطلاب الكليات بجامعة طنطا بمشاركة اتحاد الطلبة، بالإضافة إلى حملات طرق أبواب المنازل والمحلات للتوعية بأهمية فصل المخلفات من المنبع فى كيسين مختلفين وإزالة مراكز التجميع للقمامة بحي ثان طنطا وتشجير مكان المقالب .

كما طورت المؤسسة دورها في الجمع الفعلي للمخلفات حيث وصل عدد الوحدات السكنية المشتركة من 100 وحدة ببداية المبادرة إلى 2000 وحدة، مع استمرار حملات التوعية ليتم الجمع من باب الشقة بانتظام بقيمة اشتراك رمزية مع توفير عدد من الأكياس لفصل المخلفات، واستمرارا للمبادرة تمتلك المؤسسة حاليا عدد من العمالة وعدد 4 تروسيكل وعربية نقل قلاب لجمع ونقل المخلفات السكنية من الوحدات، كما تم بالتعاون مع المحافظة التعاقد مع مقلب دفرة العمومي لتجميع تلك المخلفات واستئجار مخزن لجمع وفرز المخلفات الصلبة بمساحة 160 متر .

وتتعاون وزارة البيئة مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وبناء القدرات فى مجال إدارة المخلفات ومنها برامج لتعزيز الوعى المجتمعى وتشغيل وصيانة المدافن المحكومة للمخلفات البلدية، وتخزين المخلفات وجمعها ونقلها وتأثيراتها البيئية، إلى جانب تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى ومشاركة القطاع الخاص.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتحقيق المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص للتوعية بمنظومة النظافة العامة والنهوض بها، وتشجيعا لدور الجمعيات الأهلية في المشاركة في حل المشكلات المجتمعية، واستمرارا لتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات بعدد أربع محافظات "كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا".