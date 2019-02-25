وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، منظومة الإعداد والتأهيل العلمي التخصصي وأعمال التطوير بمعهد نظم المعلومات للقوات المسلحة.

واستمع وزير الدفاع، وفقًا لبيان، اليوم الاثنين، إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل داخل المعهد وتطوير العملية التعليمية في ظل الثورة التكنولوجية، والتقنيات المبتكرة في مجال تكنولوجيا ونظم المعلومات ومواكبة الحرب المعلوماتية الحديثة، إلى جانب المرور على الأجنحة التعليمية ومراحل التدريب التخصصي المختلفة التي يتم تدريب الدارسين بالمعهد عليها من العسكريين والمدنيين.

وأكد مدير إدارة نظم المعلومات، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في تطوير منظومة التعليم التخصصي وتوسيع المعرفة الإلكترونية واللحاق بركب التطور التكنولوجي من خلال المنظومة التعليمية بمعهد نظم المعلومات والذي يُعد من أكبر الصروح التعليمية العسكرية في الشرق الأوسط في مجال نظم المعلومات.

كما افتتح القائد العام للقوات المسلحة، مركز التحول الرقمي الذي يعد أحدث المراكز الرقمية التي تدار بأرقى الأساليب التكنولوجية العالمية، وشاهد عرضًا لأحدث النظم الحديثة التي سيتم العمل بها في المستقبل القريب لكافة عناصر القوات المسلحة، والمنظومة الرقمية لمتابعة العمل بالمشروعات القومية الجديدة.

وتفقد وزير الدفاع، معمل الأمن السيبراني والمعلوماتي بالمعهد والذي يعد من أحدث المعامل التي يتم العمل بها داخل القوات المسلحة، وتمثل نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا نظم المعلومات وتواكب الأنظمة العالمية في مجال أمن المعلومات، إلى جانب المرور على معمل الذكاء الإصطناعي بالمعهد، واستمع إلى شرح مفصل لمحتويات المعمل وآليات العمل به بما يؤهل الدارسين للحاق بركب تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وحروب الجيل الرابع.

وأشار القائد العام، إلى أهمية الدور الذي تقوم به المعاهد التعليمية للأسلحة المختلفة في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة لتأهيلهم بالعلم والمعرفة، والارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية ليكونوا قادرين على إدارة حاضرهم وصناعة مستقبلهم.

وأوصى وزير الدفاع، بإعداد وتأهيل شباب الخريجين بأحدث البرامج التخصصية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن الحرب الحديثة تتطلب أجيالًا قادرة على مواكبة التطور المتلاحق في مجال نظم المعلومات وحروب المعلومات، وحضر الجولة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.