"الدلتا للسكر" تستلم 365 ألف طن بنجر من المزارعين

كتبت- عايدة رضوان:

تواصل شركة الدلتا لبنجر السكر، برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، استلام محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير لإنتاج السكر المحلي، حيث تم استلام كميات تقرب من 365 ألف طن بنجر حتى الآن.

ومن المستهدف -وفقًا للبيان الصادر الاثنين- توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر من المزارعين طوال الموسم الحالي.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات السكر بسداد مستحقات المزارعين أولًا بأول، لافتًا إلى انتظام إنتاج السكر المحلي من البنجر اعتبارًا من أول فبراير الجاري، فضلًا عن إنتاج السكر من القصب منذ بداية يناير الماضي.

ولفت البيان إلى أن المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر حالياً يقرب من 5 أشهر بجانب إنتاج السكر المحلي، حيث يستهدف إنتاج 1.2 مليون طن سكر من البنجر، بالإضافة إلى إنتاج مليون طن سكر من القصب، مما يؤكد توافر سلعة السكر للمواطنين سواء من خلال البطاقات التموينية أو منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك في الأسواق طوال الوقت، كما يتم توفير مخزون إستراتيجي لكافة السلع الأساسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل حالياً استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر وتم إنتاج ما يقرب من 40 ألف طن سكر أبيض سائب، وكذلك إنتاج 16 ألف طن مولاس، و17 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن -والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، فيما يتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

وأضاف "أبو اليزيد"، أن موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر يبشر بالخير هذا العام نظرًا لزيادة المساحة المنزرعة بنجر سكر هذا العام إلى 610 ألف فدان بزيادة أكثر من 110 ألف فدان مقارنةً بالعام الماضي، وأنه بجانب إنتاج السكر السائب المحلي من البنجر، تقوم الشركة أيضًا بإنتاج السكر المكعبات لاستخدامه في الفنادق وكذلك في التصدير للخارج، وأن الكفاءة الإنتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات تبلغ سنوياً 20 ألف طن سكر.

وتابع أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر 300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضي، لافتًا إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر إحدى الشركات القومية في صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم في منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة في زراعة البنجر.