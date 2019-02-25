بعد حذف غير المستحقين.. هؤلاء يحق لهم إصدار بطاقة تموين جديدة

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت في استبعاد غير المستحقين وفقًا لعدة معايير منها: "أن تبلغ فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات/شهرياً فأكثر أو أن تبلغ فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه/شهرياً فأكثر" كمرحلةٍ أولى، فيما سيتم بدء المرحلة الثانية من الاستبعاد وفقًا لـ 5 معايير أخرى اعتبارًا منذ مارس المقبل، استعدادًا لتنقية منظومة الدعم والبدء في إضافة المستحقين.

ومن ناحيته أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، استمرار باقي خدمات البطاقات التموينية من إصدار بدل الفاقد والتالف وإجراء الفصل الاجتماعي، وإصدار بطاقة تموينية جديدة.

ويوضح "مصراوي" من ينطبق عليهم شروط إصدار بطاقة تموينية جديدة:

أولًا - الفئات الأولى بالرعاية، وهم:

- المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك.

- المطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.

- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون.

- المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة.

- المتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً.

- أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً.

- العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً.

وبناءً على معايير الاستبعاد الجديدة، تنطبق شروط إصدار بطاقة تموينية، على:

- من يقل استهلاكه للكهرباء عن 650 ميلو وات شهرياً.

- من يقل استهلاك فاتورة هاتفه المحمول عن 800 جنيه / شهرياً .

- من تقل مصاريف مدارس أحد ذويه عن 30 ألف جنيه / سنوياً.

- من لا يملك سيارة فارهة أو من يملك سيارة موديل 2013 أو ما يسبق ذلك.