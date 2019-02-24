40 صورة ترصد زعماء الشرق الأوسط وأوروبا في قمة شرم الشيخ

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- أحمد جمعة:

رصدت عدسة "مصراوي"، حضور الزعماء والقادة السياسيين العرب والأوروبيين، القمة "العربية- الأوروبية" الأولى بشرم الشيخ، الأحد.

وانطلقت مساء اليوم، أعمال القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، مساء اليوم، على أهمية الوقوف صفًا واحدًا ضد خطر الإرهاب، موضحا أن خطر الإرهاب البغيض بات ينتشر في العالم كالوباء اللعين.

وأضاف الرئيس، أن الأوضاع في المنطقة العربية، ومنها النزاع في سوريا والوضع الليبي، والقضية الفلسطينية، يعبر عن الصورة القاتمة في المنطقة"، متابعًا: "النزاع في سوريا وليبيا يمثل تقصيرًا تسألنا عنه الأجيال القادمة والحالية، وما تقدم من وصف لم يكن بغرض رسم صورة قاتمة للأوضاع في المنطقة، وإن كانت قاتمة بالفعل في الوقت الراهن، إلا أنها توضيح لحجم التحديات في المنطقة.

وأوضح أن حل النزاعات في المنطقة وفق القرارات الدولية، يمكن أن يحول منطقة الشرق الأوسط من حالة النزاعات إلى النجاحات، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب، وهناك غياب في الرغبة السياسية للتوصل لتسوية سياسية شاملة، مؤكدا أنها حلها سيفوت الفرصة على قوى الشر والإرهاب.