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    تطهير شبكات الصرف الصحي بالقاهرة استعدادا للصيف

    03:16 م الأحد 24 فبراير 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي استعدادا لفصل الصيف.

    وقال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، خطة التطهير التي تنفذها الشركة بنطاق المحافظة، والتي شملت مناطق (شبرا - الشرابية - السلام - المرج - بهتيم).

    وأضاف حسن، في بيان اليوم، أن خطة التطهير تتزامن مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف والتي ينتج عنها زيادة التصرفات التي تستوعبها شبكات الصرف الصحي.

    وكلف رئيس شركة صرف القاهرة، رؤساء القطاعات باستمرار عمليات التطهير وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحي.

    ممدوح رسلان الصرف الصحي محطات مياه الشرب فصل الصيف

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