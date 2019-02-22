أول تعليق من "الزراعة" على تقرير مخالفات "ذبابة الفاكهة"

كتب- أحمد مسعد:

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات مشروع إبادة "ذبابة الفاكهة".

وقال "القرش" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الجمعة، إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة أطلع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مخالفات برنامج "إبادة ذبابة الفاكهة"، وبدوره قرر تحويل جميع المخالفات الموجودة إلى النيابة.

وأضاف: "الوزير فور توليه المسئولية قرر تعيين مستشار قانوني لتلاقي الشكاوي والمقترحات، عبر توقيع بروتوكول بين اوزارة الزراعة والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لفحص جميع الملفات في مختلف القطاعات لضمان كفاءة العمل ماليًا وإداريًا".

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن المستهدف من فتح تلك الملفات، هو الحد من الفساد المتعمد أو الاهمال غير المتعمد- بحسب قوله- نافيًا وجود ما وصفه بـ"استهداف الأشخاص" ضمن سياسة عمل الوزارة.

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