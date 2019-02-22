​الأزهري: المصري قادر على اختراق الأمواج وإطفاء نيران التكفير وحفظ وطنه

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إن المصري عبر تاريخه قوي ثابت واثق قادر على اختراق الأمواج وأن يطفأ نيران التكفير والتضليل وأن يستعيد ذاكرته ويحفظ وطنه ويصنع مستقبله.

وأضاف الأزهري فى خطبة الجمعة، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة ان المصري ما تمكن عبر تاريخه من رعاية العلم ومدارسه وبناء الحضارة إلا عن طريق قوة نفسية خارقة، مشيرا إلى أن للإنسان المصري مع معنى القوة تاريخا طويلا وممتدا، مما يمكن معه تلخيص مفاتيح المصري في كلمة واحدة وهي أنه انسان قوي".

وقال الأزهري، إن عشرات من الأمواج العاتية التي ظهرت وأرادت لهذا الوطن شرا فتجلى الله بالتوفيق على شعب مصر العظيم بكسر المكائد، فالمصري تنجلي الكربات من حوله وهو كالصخرة الثابتة.

وأكد أن الشرع الشريف يبني في نفوس الناس معنى القوة ، وتراكمت على المصري أمواج من المكائد عبر التاريخ، فأدرك أن دوره وريادته ونجاحه لا يمكن أن يستمر الا إذا كان ممتلئا باطنه بمعنى القوة. وتسائل: كم من دولة وأمة وكم من هجمة شرسة جاءت على أرض مصر فمكن الله أرض الكنانة من دحرها؟.

وتابع: القوة تنقسم إلى عدة مستويات قوة في النفس، وقوة في الارادة تجعله قادرا على أن يخترق التحدي، وقوة في العقل والعلم والمعرفة تجعله قادرا على بناء الذات.

وانتقد ما طرأ علينا في السنوات الأخيرة من فكر ديني منحرف انجرف في فهم الوحي ومقاصد الشريعة ، فحول الشرع من المسار الذي أراده الله له الذي يكون حفظًا للأنفس والعقول وللدين والأعراض وصناعة للحضارة، فأطلت أمواج التطرف من الجماعات التكفيرية فانحرفوا بالهدي الشريف، وخرجوا على الناس بالتكفير والجاهلية وترويع الآمنين، وخطاب ديني قبيح مظلم، ثم سلكوا مسلك التفجير والاغتيال وترويع الآمنين، والأدهى أنهم يرتكبون جرما وراء جرم، ويزهقون الأرواح ثم يدعون أن هذا الجرم دين.

وقال الأزهري إن قوة المصري تأبى على الاختراق ضد من يتلاعبون بوعيه، فهو قادر على الثبات النفسي في ظل أمواج التشكيك والتزييف، مطالبا كل أم مصرية وسيدة وكل شاب وطفل وإنسان على أرض الكنانة "أن يثق بوطنه وقدرته".

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