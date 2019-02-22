لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري على متن الصاروخ الروسي -فيديو

كتب- محمد قاسم:

عرض التليفزيون المصري، مساء أمس الخميس، لحظة إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات A"، من قاعدة بايكونور في دولة كازاخستان، على متن الصاروخ الروسي "سويوز".

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، أن القمر الصناعي وصل على متن صاروخ (سويوز)، إلى مداره وبدأ عمله بانتظام.

وقال رئيس المكتب الصحفي للوكالة فلاديمير أوستيمينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-، "وصل القمر الصناعي إلى المدار، وكل شيء يعمل بانتظام، وأجهزة الإرسال تبث، والألواح الشمسية مفتوحة".

وشهد وفد مصري عالي المستوى برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور علي صادق، رئيس برنامج الفضاء المصري السابق، والدكتور محمد القوصي، رئيس إدارة الأقمار الفضائية بالهيئة، ووفد روسي من وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، ومؤسسة الصواريخ والأقمار الفضائية "إينيرجيا"، وهي المؤسسة التي قامت بصناعة القمر الصناعي المصري.

ويحل القمر الصناعي الجديد بديلًا للقمر الذي فقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014، وتحملت الشركة المصنعة تكلفته كاملة.

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